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Kerem Altıparmak: Ankara Üniversitesi yurt dışı toplantılara katılmama izin vermiyor

"İnternet üzerinden katılıp, canlı yayınlayacağım, daha çok kişiye ulaşır"

28 Şubat 2017 18:45

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, akademisyen Kerem Altıparmak’ın yurt dışına çıkışına izin vermedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Altıparmak, “Ankara Üniversitesi yurt dışı toplantılara katılmama izin vermiyor. İnternet üzerinden katılıp, canlı yayınlayacağım. Daha çok kişiye ulaşır” açıklaması yaptı.

Altıparmak'ın tweeti şöyle:

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