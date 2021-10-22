Kerem Aktürkoğlu: Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından galibiyet golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın önemini bildiklerini ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "Avrupa'da güzel sonuçlar alıyoruz, lideriz. Bu maçın önemini biliyorduk. Hocamız da bize anlatmıştı. Bu maçtan 3 puanla ayrılmamız halinde iyi bir konuma geleceğimizi biliyorduk. Kazandık, gol atmak bana nasip oldu Doğum günüm de olması daha da özel oldu. 3 maçımız var, 2'sini içeride oynayacağız. Kazanıp, lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

3. Lig'de oynarken de böyle anların hayalini kurduğunu belirten genç oyuncu, "Anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Buraya geleli 1.5, 2 sene olacak. Fatih hocama teşekkür ederim. Buraya 3'üncü Lig'den geldim. Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum. Sürekli bunların hayalini kuruyordum. Benim için farklı duygular ve gurur verici. Hocam daha iyi değerlendirir. Ben çabucak adapte olmaya çalıştım. Tabii ki eksiklerim var. Hocamla da konuşuyorum, bana çok yardımcı oluyor. Eksiklerimi söylüyor. Bende bunu daha ileri, yukarı taşımak istiyorum" dedi.