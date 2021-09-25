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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na Bundesliga'dan 3 görücü geliyor

Göztepe ve Marsilya maçlarında genç oyuncu takibe alınacak

25 Eylül 2021 11:09

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile bir süredir ilgilenen Avrupa kulüpleri harekete geçiyor. Bundesliga takımlarından Hoffenheim, Stuttgart ve Wolfsburg'un, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izletmek için Türkiye'ye temsilci göndereceği öğrenildi.

Süper Lig'deki Göztepe ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak.

Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için Ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.

Kerem Aktürkoğlugalatasaraybundesligatransfer
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