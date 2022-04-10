Kerem Aktürkoğlu derbide ilk 11'de olacak mı?

Galatasaray'da bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi en çok merak edilen konu olan Kerem Aktürkoğlu'nun derbide ilk 11'de başlayacağı aktarıldı.

Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun dev maçta oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyordu.

Hafta boyunca tedavisine devam edilen ve teknik direktör Domenec Torrent'e Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymek istediğini söyleyen 23 yaşındaki yıldız futbolcudan sevindiren haber geldi.

Bu sezon forma giydiği 44 maçta 11 gol ve 9 asistlik performansıyla takımının hücumdaki lokomotifi durumundaki Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımın yaptığı son antrenmanda hiçbir sorun yaşamadan yer aldı.

NTV'nin haberine göre yıldız futbolcunun bu akşam derbi maçta ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.