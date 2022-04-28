Kerem Aktürkoğlu: 4 yılım çalındı; futbolu bırakacaktım

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, "Kariyerimin başında 4 yılımın çalındığını düşünüyorum. 16 yaşında Başakşehir'e imza atarken çok büyük hayallerle kariyerime başlamıştım. Aileme söylenen sözleri duyunca 'Bu iş tamam, çok iyi yerlere geleceğiz' demiştim. Ama öyle olmadı tabi" dedi.

Aktürkoğlu, "Sözleşmem bitti, 19 yaşındayım. Babama, 'Baba, artık olmayacak. Futbolu bırakacağım ben' dedim. Özgüvenim dipteydi. Babam yalvardı, ikna etti beni. 3. Lig, benim kariyerimin sonu olacaktı ama çok şükür Erzincan dönemi çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

"Hayalim tabii ki Premier Lig"

"Hayalim tabii ki Premier Lig" diyen Kerem, "Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Çok büyük bir hiyerarşi, rütbecilik vardı"