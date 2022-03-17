Kerem Aktürkoğlu: 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Barcelona'ya 2-1 yenilen Galatasaray, organizasyona veda etti. Maçın ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, yedikleri ikinci golün talihsiz olduğunu ve 10 kişiyken gol yemenin takımı daha da düşürdüğünü belirtti.

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası EXXEN'e konuştu ve şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna kadar yapmadığımız hatayı, attığımız golden sonra yaptık ve talihsiz bir gol yedik. 10 kişiyken gol yememiz, bizi daha çok düşürdü. Tam olarak yerleşmemiştik. Barcelona gibi bir takımla oynuyoruz. Böyle ufak hataları affetmeyecek bir takım. İki maçta da harika bir mücadele verdik. Çok mücadele ettik. Sonunu getiremedik. Umarım bundan sonraki süreçte, lige daha fazla odaklanıp, bulunabileceğimiz en yüksek noktaya çıkıp, o şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz."