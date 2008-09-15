K.Erciyes'te futbolculara af!



Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor'da yönetim, futbolculara jest yaparak, para cezalarını affetti.



Kulüp başkanı Enver Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında alınan galibiyet ve oynanan iyi futbol nedeniyle futbolculara önceki haftalarda alınan mağlubiyetler nedeniyle verilen para cezalarının affedildiğini söyledi.



Kemaloğlu, şunları söyledi:



''Yönetim olarak yaptığımız değerlendirme sonrası cezalar affedildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçından sonra futbolcularıma cezalarının affedildiğini ve kendilerinden beklentilerimizin daha fazla olduğunu ilettim. Artık geçmişe değil geleceğe bakalım. Önümüzde Sakaryaspor maçı var. Fortis Türkiye Kupası maçı var. Futbolcularımız bu maçlarda yüzümüzü güldüreceklerine söz verdiler. Hep birlikte geleceğe bakalım. İyi günler bizi bekliyor.''



Deplasmanda Samsunspor, sahasında Kasımpaşa'ya mağlup olan Erciyesspor'da, futbolculara 3'er bin YTL para cezası verilmişti.



