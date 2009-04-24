K.Erciyesspor'a taşlı saldırı



Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'un oyuncularını taşıyan otobüs Malatya'nın Beylerderesi mevkisinde bir grup Malatyaspor taraftarının taşlı saldırısına uğradı.



Alınan bilgiye göre, yarın Malatya'da oynanacak Malatyaspor Kayseri Erciyespor maçı için kente gelen Kayseri Erciyesspor futbolcularının ve antrenörlerinin de bulunduğu otobüs Malatya Ankara karayolu Beylerderesi mevkisine geldiği sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı.



Otobüste bulunanların bilgi vermesi üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgeye giderek otobüsün kent merkezine gelişini sağladı.



Otele kadar polis ve jandarma kontrolünde getirilen futbolcu ve antrenörler olayın birdenbire yaşandığını ifade ederek olayda yaralanan kimsenin olmadığını otobüste küçük çaplı hasarın oluştuğunu kaydettiler.



Emniyet yetkilileri, olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.



