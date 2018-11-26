Kerç Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı 

Deniz Berktay / 26 Kasım (DHA) - Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında Pazar akşamı Kerç Boğazı’nda yaşanan çatışmanın ardından, Karadeniz’le Azak Denizi’ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’nın gemi geçişlerine yeniden açıldığı duyuruldu.

Rusya’nın dört yıl önce ele geçirdiği Kırım Yarımadası’nda limanlardan sorumlu genel müdürlük görevinde bulunan Aleksey Volkov yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu sabahtan itibaren Kerç Boğazı’nı araç trafiğine yeniden açtığını söyledi.

Kerç Boğazı’nın batı yakasında Ukrayna’nın Kırım Yarımadası, doğusunda ise Rusya’nın Taman Yarımadası bulunuyor. Rusya, 2014 yılı başlarında Kırım Yarımadası’nı kendi topraklarına kattığını açıklamıştı. Ukrayna ve uluslararası toplum, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımadıkları için, Kerç Boğazı’nı uluslararası statüde bir su yolu olarak görmeye devam ediyor. Rusya ise, boğazın iki yakasının da artık kendisine ait olduğunu savunuyor. Bu sebepten ötürü, Azak Denizi’nde bulunan Ukrayna limanlarındaki gemiler, Rus sahil güvenlik kuvvetlerinin tacizine maruz kalıyor.