'Kerbela'nın çocuklarına su yok diyorsan...'

T24 - BDP Genel Başkanı Demirtaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaptığı 'genel af' açıklamasına Başbakan Erdoğan'ın verdiği yanıtla, Kerbela arasında paralellik kurdu.





BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tunceli'nin Kışla Meydanı'nda partisinin düzenlediği barış mitinginde partililere hitap etti.



BDP olarak halk oylamasının boykot edilmesi için çalıştıklarını ifade eden Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun genel af talebine Başbakan Erdoğan'ın verdiği tepkiye değindi.



Demirtaş, ''Bu genel af tartışmasında Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye bir mesajı vardı onun. Dedi ki, 'sana bir gıdım su bile yok.' Elbette ki, Kerbela çocukları bunun ne demek olduğunu biliyorlar.



Ey Başbakan sen 'Kerbela'nın çocuklarına bir gıdım su bile yok' diyorsan ve o genel başkan buna karşı sessiz kalıyorsa, bizim tahammülümüz, bizim sabrımız taşıyor. Biz bunu kabul etmeyeceğiz.



Biz başbakanın bu hakaretlerine karşı Alevilere karşı yürüttüğü bu inkar politikasını, bu asimilasyon politikasını durduracağız. Bunun için öncü güç Dersim halkıdır. Dersim gençliğidir. Görev de sizdedir, nöbet de sizdedir'' şeklinde konuştu.





'DERSİM KENDİ KENDİNİ YÖNETECEK'



BDP Genel Başkanı, ''(Halk oylamasında) Boykot, 'biz artık özerk Dersim yönetimi istiyoruz. Biz artık özerk Dersim parlamentosu istiyoruz ve biz artık kendi coğrafyamızda, bölge meclislerimizde Zazaca'nın ikinci resmi dil olarak bu topraklarda hayat bulmasını istiyoruz' diyenlerin sesi olacak'' dedi.

Demirtaş, ''Boykot, 'biz artık özerk Dersim yönetimi istiyoruz. Biz artık özerk Dersim parlamentosu istiyoruz ve biz artık kendi coğrafyamızda, bölge meclislerimizde Zazaca'nın ikinci resmi dil olarak bu topraklarda hayat bulmasını istiyoruz' diyenlerin sesi olacak.



Bu ses ne kadar güçlü çıkarsa, halkın gücünü, halkın el ele, yürek yüreğe, omuz omuza vermiş, kendi özgürlük alayını bütün dünyaya anlattığı oranda olacak. İşte referandum, işte boykot bunun fırsatıdır. Elbette bu fırsatı Dersimliler de kaçırmayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.



Şimdiden özerk Dersim'e doğru açılan yollar, bizlere, bütün halkımıza da hayırlı uğurlu olsun. Çünkü biz inanıyoruz ki, bu ülkeye özerk yönetimler gelecek ve Dersim tarihte olduğu gibi, bir dönemler olduğu gibi, yine kendi kendini yönetecek. Yine kendi iradesiyle 'Dersim Cumhuriyeti budur' diyecek. Bundan şüphemiz yoktur'' diye konuştu.





DERSİM ADININ İADE EDİLMESİ



BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak da, ''1 Ekim günü o meclis açıldığında vereceğimiz ilk yasa teklifi, bir kez daha Dersim adının iade edilmesi olacak'' şeklinde konuştu.



Kışanak'ın, ''Dersim adını, tüm coğrafyamızda bizden geri aldıkları isimlerimizi geri almak istiyor musunuz?'', ''Demokratik özerklik istiyor musunuz?'', ''Demokratik özerk Kürdistan istiyor musunuz?'' şeklindeki sorularına alandakiler ''evet'' şeklinde cevap verdi.









