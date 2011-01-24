-KERBELA'DA ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Irak'ın Kerbela kentinde bu sabah düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının 18 yükseldiği bildirildi. Irak'ın resmi ajansı INA'nın polis ve hastahane kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Kerbela kentinin 15 kilometre doğusunda düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının 18 çıktığı, yaralı sayısının ise 50'ye yükseldiği belirtildi. Kentte düzenlenen saldırıda daha önce ölü sayısı 6, yaralı sayısı ise 13 olarak verilmişti. Kerbela'da, dört gün önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu, Erbain törenlerine katılmak için kente gelen Şiilerden 56 kişi öldürülmüş, 180 kişi yaralanmıştı.