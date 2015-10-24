Kerbela'da 'Aşure Günü' matemi

Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve 72 kişinin katledilmesinin 1376. yıl dönümü ve Aşura Günü nedeniyle, Şii mezhebine mensup binlerce kişi Irak'ın Kerbela kentindeki matem törenine katıldı. Dün de Halkalı'daki Aşura Meydanı'nda anma töreni yapılmıştı.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10'uncu gününde öldürülen Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak için Irak'ın çeşitli bölgelerinin yanı sıra İran, Pakistan ve Lübnan'dan da gelen binlerce Şii siyahlara bürünerek ağıt yaktı.

Şii mezhebine mensup kişiler için kutsal sayılan Kerbela kentine gelen ziyaretçiler, Hazreti Hüseyin ve kardeşi Abbas'ın türbelerinin olduğu bölgeye ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Kabrin ziyareti tamamlandıktan sonra ziyaretçiler, şehrin cadde ve camilerinde düzenlenen matem merasimleri ve anma etkinliklerine katıldı.

Şehrin cadde ve sokak başlarında kurulan seyyar tezgahlardaki kazanların içerisinde pişirilen aşure yemeği dağıtıldı. Bunun yanında, kabre giden yol boyunca, yiyecek ve içecekler yine halka bedava dağıtıldı.

Irak güvenlik güçleri herhangi bir patlama veya saldırının gerçekleşmemesi için yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Halkalı’da da anıldı

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1376. yılında, dün Halkalı'daki Aşura Meydanı'nda anma töreni yapıldı. Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Aşura Meydanı ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen matem töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel, CAFERİDER Başkanı Sinan Kılıç ve Alevi derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

Günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul'un çeşitli semtlerinden Aşura Meydanı'na gelen vatandaşlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Siyah elbiseler giyen katılımcılar, "Ya Hüseyin", "Ya Zeyneb", "Her Gün Aşura, Her Yer Kerbela" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Meydan ve çevresindeki alanlara, ev ve iş yerlerine, Kerbela olayını tasvir eden resimler, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nin içine de Hz. Muhammed ve Hz. Hüseyin'in sözlerinin yazılı olduğu pankartlar asıldı.

Mekanın dışında kalan kalabalık ise töreni barkovizyondan izledi.

Azerbaycanlı tiyatro sanatçısı Hilal Mahmutoğlu Hasanov ile Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kasım Alcan yönetimindeki Kerbela faciasını anlatan "Kerbela'nın Dolunayı" adlı tiyatro gösterisi gözyaşlarıyla izlendi.

Emniyet güçlerinin yanı sıra Zeynebiye güvenlik görevlileri de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Aşura Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan Türkiye Kızılayı'nın "Kan Ver, Hayat Kurtar" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında çok sayıda katılımcı kan bağışında bulundu.