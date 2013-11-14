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Irak'ta Kerbela anması kana bulandı, 39 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Es Saadiye kentineki Kerbela şehitlerini anma töreninde intihar saldırısı düzenlendi. En az 39 kişi hayatını kaybetti

14 Kasım 2013 16:12

Irak'ın çeşitli yerlerinde Kerbela şehitlerini anmak için toplanan gruplara düzenlenen intihar saldırılarında toplam 39 kişi yaşamını yitirdi.

Diyala eyaletinde düzenlenen saldırıda da 30 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı

Geçmiş yıllarda da düzenlenen ve Şiileri hedef alan saldırıların alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bu yıl yine gerçekleşmiş olması endişe yarattı. Büyük bir kısmı başka ülkelerden Irak'a gelen yüz binlerce Şii, Aşura törenleri için Kerbela'ya akın etti.

Saldırıların en büyüğü Şiilerin çoğunlukta olduğu başkentin kuzeyindeki Diyala eyaletinde düzenlendi. Güvenlik ve sağlık görevlilerinin aktardığına göre intihar saldırganı 30 kişinin ölümüne 65 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Diyala'dan önce ülkenin farklı yerlerinde iki saldırı daha gerçekleşti.

Başkentin güneyindeki Hafriye şehrinde dokuz kişi hayatını kaybetti. Kerkük'te düzenlenen ikiz bombalı saldırılar da beş kişinin yaralanmasına neden oldu.


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