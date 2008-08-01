Kepezspor'a bir ABD'li daha katıldı

Tempo24-



Beko Basketbol Ligi'nde bu yıl güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Kepez Belediyespor, Polonya'nın ASCO Slask Wroclaw takımının ABD'li forveti Torrel Martin ile bir yıllık sözleşme imzaladı.



Kepez Belediyespor, ABD'li pivot Joseph Jones'un ardından forvet olarak görev yapan ABD'li Torrel Martin'i de kadrosuna kattı.



Ligde play-off oynamayı amaçlayan Kepez Belediyespor, Bosna Hersek Milli Takımı'nın genç yıldızı Edin Bavcic, ABD'li pivot Joseph Johns'un ardından üçüncü yabancı oyuncuyu da kadrosuna dahil etti.

Kepez Belediyespor Genel Menajeri Engin Taşkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Martin'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Taşkıran, Martin'in Avrupa tecrübesi bulunduğu için Kepez'de uyum sorunu yaşamayacağını ifade etti.

TORREL MARTIN

Torrel Martin, ASCO Slask Wroclaw formasıyla Ulep Cup'ta da mücadele etti. 23 yaşında ve 196 santimetre boyundaki Martin, ULEP Cup'ta 29 dakikada, 10,7 sayı 5,3 ribaund, 1,2 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla oynadı. Martin'in, Winthrop Eagles Üniversitesi'nden mezun olduğu bildirildi. Martin, NCAA Ligi'nde de 14,5 sayı, 5,7 ribaund, 1,5 asist ve 1,1 top çalma ile oynamıştı.

Lig hazırlıklarına gelecek hafta başında başlayacak Kepez Belediyespor'un, iki oyuncu daha transfer edeceği açıklandı.