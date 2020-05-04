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Kepenkten sızan ışık, kahvehane tutkunlarını yakalattı

04 Mayıs 2020 13:08

Koroanvirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu kepenklerinin altından sızan ışıktan farkeden polis,  kahvehane  sahibi ve 7 müşteriye 3 bin 180’er lira para cezası kesti.

Küçükçekmece'de denetimlerde bulunan polis ekipleri  dün gece 22.30 sıralarında  Kartaltepe’de kapalı olması gereken bir kahvehanenin kepenklerinin altından sızan ışıkla açık olduğunu fark etti. İçeriye giren ekipler, buradaki 7 kişi  hakkında , “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan adli işlem yaptı,  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında da 3 bin 180’er lira adli para cezası kesti. İş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. 

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