-KEPENK TEHDİTÇİSİ TUTUKLANDI VAN (A.A) - 24.05.2011 - Van'da, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek amacıyla kepenk kapatması için esnafı tehdit eden kişi tutuklandı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 12 teröristin etkisiz hale getirilmesini protesto etmek üzere Van'da 16 Mayıs'ta terör örgütü yandaşlarının esnafa zorla kepenk kapattıracağı duyumunu alan emniyet müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinin farklı bölgelerinde sivil polis ekiplerini görevlendirdi. Sanat Sokağı'nda görevli sivil polis ekipleri cep telefonu satılan iş yerinde bulundukları sırada içeri giren Y.A, dükkan sahibini ''Dün akşam erken kapattığınız için iş yerinizi kapalı tutmanız için yeterince uyaramadık. Bugün dükkanınızı kapatmamanızla ilgili sizi bir kereliğine affediyoruz. Bir daha bu şekilde yaparsanız affetmeyiz'' diye tehdit etti. Duruma müdahale etmeyen ekipler, Y.A'yı yakın takibe aldı. Aynı sokakta başka bir iş yerine daha girip çıktıktan sonra polis tarafından kimlik kontrolü yapılan Y.A. gözaltına alındı. Zanlının kentte daha önce çok sayıda yasa dışı gösteriye katıldığı tespit edildi. Y.A'nın yakalanmadan bir gün önce kepenk kapatma olayında yüzünü kapattığı, 12 Mayıs'ta ise BDP'nin seçim otobüsünde terör örgütü PKK'nın sözde bayraklarını dağıttığı, 19 Nisan 2010'da ise elinde molotofkokteyliyle görüntülendiği ortaya çıktı. Y.A, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.