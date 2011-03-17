-KEPENK KAPATTIRANLARA 7.5 YIL HAPİS VAN (A.A) - 17.03.2011 - Van'da iki yıl önce güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölen 2 teröristin cenazesine katılımı sağlamak için esnafı tehdit ederek kepenk kapattırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 kişiye 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 2 yıl önce Çaldıran'da öldürülen 2 teröristin cenazesine ve ardından yapılacak yürüyüşe katılımı sağlamak için esnafı tehdit ederek, iş yerlerini kapatmaya çalışan N.S ile M.S'nin, 1.5 yıldır tutuklu olarak yargılandığı Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması yapıldı. ''Terör örgütü PKK'ya yardım etmek, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde görevi yaptırmamak için direnme ve çalışma hürriyetini ihlal'' suçundan açılan davanın karar duruşmasında, 2 sanık hakkında, 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. -OLAY- Erçiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 8 Ekim 2009 tarihinde, bazı kişilerin Zübeyde Hanım Caddesi'nde iş yerlerini gezerek kepenklerini kapatmaları yönünde esnafı tehdit ettiği ihbarı yapıldı. İhbar doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, Çaldıran kırsalında güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 2 teröristin cenazesine ve ardından yapılacak yürüyüşe katılımı artırmak için iş yerlerine girerek, esnafı tehdit ettiği belirlenen N.S ile M.S'yi takibe aldı. Şüpheliler girdikleri bir dükkanda kimseyi göremeyince, arkalarından giren 2 sivil giyimli polisi, iş yeri sahibi sandı. Polislere, ''Olay çıkaracağız, iş yerinizi kapatın, aksi takdirde zarar göreceksiniz' şeklinde ifadede bulunan M.S ile N.S, gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan zanlılar hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ''Terör örgütü PKK'ya yardım etmek, terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde görevi yaptırmamak için direnme ve çalışma hürriyetini ihlal'' suçundan 1.5 yıl önce dava açıldı. -''EN BÜYÜK ZARARI BÖLGE HALKI GÖRMEKTEDİR''- Mahkemenin oy birliği ile verdiği kararın gerekçesinde, sanıkların öldürülen teröristler için düzenlenecek yürüyüş ve mitinge, ilçe esnafının da kepenklerini kapatarak destek vermesi konusunda, terör örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak baskı ve tehditte bulunduğu ve bu şekilde terör örgütüne yardım suçunu işlediği belirtildi. Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: ''Örgütün eylem çağrıları ve provakatif yayınlar sonucu, örgüt mensuplarının cenaze törenlerine katılan kişiler, örgüt lehine slogan atma, güvenlik güçlerine saldırma, kamu ve özel kurumlara ait binalara zarar verme gibi eylemleri gerçekleştirmektedir. Örgütün istediği bu kaos ortamında en büyük zararı bölge halkı görmektedir. Kepenk kapatma ve işe gitmeme eylemleri yüzünden esnaf ticaretini gerçekleştirememekte, bölge halkı normal yaşantısını sürdürememektedir. Kepenkleri zorla kapattırılan iş yeri sahipleri korku, tehdit ve baskıdan dolayı şikayetçi olamamaktadır. Somut olaya bakıldığında sanıklar öldürülen terör örgütü mensubunun cenaze törenine örgütün amaçları doğrultusunda en yüksek düzeyde katılımı sağlamak için esnafları tek tek dolaşarak kepenklerini kapatmaları yönünde tehdit ve baskıda bulunmuşlardır. Örgütün bu eylemlerine destek vermeyen esnafların iş yerleri taşlanmakta, çok ciddi tehdit ve baskılara maruz bırakılmaktadır. Terör örgütü, mensuplarının cenazelerinde katılımı yüksek tutarak bölge halkının tamamının bu duruma sahip çıktığı ve tüm bölge halkının temsilcisi olduğu yönünde izlenim vermeye çalışmaktadır. Örgüt bu olaylar için çevre il ve ilçelerden gösterici temin etmeye çalışmakta, adeta taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışmaktadır.''