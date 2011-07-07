-KEPÇE OPERATÖRÜNÜN CESETİ ÇIKARILDI HATAY (A.A) - 07.07.2011 - Hatay'da kum ocağında meydana gelen göçük altında kalan iki kepçe operatöründen biri ölü, diğeri yaralı olarak çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun yolu üzerindeki Maraş Boğazı mevkisinde bulunan kum ocağında meydana gelen olayda, dağdaki taş ve kaya parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan kepçe operatörü Mustafa Berksoy (19) ile Mustafa Kalkan'a (45) ulaşıldı. Sivil savunma, itfaiye ve Hatay Valiliği Arama Kurtarma ile Antakya Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu, kaya parçalarının üzerine düştüğü iş makinesindeki Mustafa Kalkan ölü olarak çıkarılırken, Mustafa Berksoy'a yaralı olarak ulaşıldı. Bu sırada, işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı olarak göçükten çıkarılan Mustafa Berksoy'un ambulansla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.