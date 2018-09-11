Kepçe ile 30 metrelik çukura düşen operatör öldü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kömür ocağında kazı yaparken iş makinesiyle çukura düşen Ali Kılcı (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kangal\'da özel bir işletmeye ait kömür ocağında meydana geldi. Kömür ocağındaki sahada kepçe ile düzleme çalışması yapan evli üç çocuk babası Ali Kılcı, kullandığı iş makinesiyle kömür alınan yerde yaklaşık 30 metrelik çukura düştü. Kılcı arkadaşlarının yardımı ile çukurdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çukurdan çıkarılan Kılcı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kılcı\'nın cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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