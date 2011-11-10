-Keops piramidi kapatılacak KAHİRE (A.A) - 10.11.2011 - Mısırlı yetkililer, 11.11.2011 tarihi nedeniyle yarın kutlamalar yapılacağı dedikoduları üzerine ülkedeki en büyük piramit olan Keops piramidinin yapatılmasına karar verdi. Mısır Eski Eserler Yüksek Kurulu'na bağlı firavun arkeolojisi bölümü Başkanı Atıf Ebu Zahab, 11 Kasım 2011'de piramidin içinde ezoterik kutlamalar yapılacağı yönünde Mısırlı internet kullanıcılarından gelen bilgiler üzerine bu kararın alındığını belirtti. Ezoterizm tutkunları, ender rastlanan bir rakamsal sıralanma olan 11 Kasım 2011 saat 11.11'e çok önem veriyor ve bu anda sıradışı olayların olabileceğini düşünüyorlar. Tüm dünyada şu sıralar evlilik ve doğum gibi özel ve unutulmayacak bir gün yaşamaya hazırlananların birçoğu, takvimlerin 11 Kasım 2011'i göstereceği cuma gününü bekliyor. İspanya'da görme engelliler için faaliyet gösteren bir hayır kurumu, bugün için özel bir piyango düzenliyor. Piyango sonucunda her biri 1 milyon avro değerinde 11 ödül dağıtılacak, özel ödül ise 11 milyon avro olacak. Bazı sayıbilimciler, metafizikçiler, fizikçiler ve komplo teorisyenleri de bu tarihte insanoğlunun "büyük uyanışı" için bazı işaretlerin geleceğini iddia ediyor. Yeni bir boyuta kapı açılacağına inanan bu grup, "insan bilincinde büyük bir değişiklik" olacağını söylüyor. Dünyanın dört bir yanından bu inanışa sahip kişiler, internet üzerinden hazırlanan organizasyonla, bulundukları ülkelerde 11 Kasım 2011 tarihinde Greenwich saatiyle tam 11.11'de bir araya gelerek sessizce oturup "dünya içinde dünyayı" gözlemleyecek.