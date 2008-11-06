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Dünya

Kenya'nın bir first babaannesi oldu!

ABD’nin 44’üncü başkanı olan Obama’nın Kenya’daki büyükannesi, ’Toprağın oğlu’ dediği torununu görmek için Beyaz Saray’a gideceğini söyl

06 Kasım 2008 02:00

ABD’nin 44’üncü başkanı olan Obama’nın Kenya’daki akrabaları büyük sevinç yaşadı. Babasının köyü Kogelo’da Obama’nın babaannesi ve diğer yakınları, zaferi dana keserek kutladı. Büyükanne Obama, ’Toprağın oğlu’ dediği torununu görmek için Beyaz Saray’a gideceğini söyledi.

First Babaanne’yi tebrik izdihamından polis kurtardı

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin yakınlarındaki Kogelo köyünde yaşayan Obama’nın babaannesi Sarah Onyango, iki haftadır yabancı basının ablukasında yaşıyordu. Babaannenin evi seçim sonuçları kesinleşince gazeteci ve köylülerin akınına uğradı. 86 yaşındaki kadını izdihamdan polis kurtardı.

Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesi babasının ülkesi Kenya’da büyük sevinç yarattı. Başkent Nairobi’de yüzlerce kişi seçimi meydanlara kurulan dev ekranlardan izlerken, Obama’nın Kenya’daki tüm akrabaları siyahi adayın babasının dünyaya geldiği Kogelo köyünde toplandı. Sonuçların açıklanmasıyla tüm ülkeden sevinç çığlıkları yükseldi.

Sokaklara dökülen yüzlerce kişi “hemşehrilerinin” Beyaz Saray’a gidişini danslarla kutladı. Obama’nın 86 yaşındaki babaannesi Sarah Onyango, yaptığı açıklamada “Bu tüm hayatları değiştirecek, sadece burada değil, tüm dünyada...” dedi.

Onyango, “Amerika’ya gidersem büyük ihtimalle mutluluktan ölürüm” dedi. Hawaili anneannesinin ölümü nedeniyle Obama’ya başsağlığı dileyen yaşlı kadın, torununun 20 Ocak’taki başkanlık devir teslim töreni için Washington’a gideceğini söyledi. Dün gece de “Obama” yazılı tişörtler giyen yüzlerce kişi Nairobi’de kutlamalara devam etti.

Kenya Devlet Başkanı Mwai Kibaki de, siyahi siyasetçiyi kutladığı mesajında Obama’nın köklerinin Kenya’dan gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kibaki, “Zaferiniz, dünya genelindeki milyonlarca insana ilham kaynağı olmanın yanı sıra burada, Kenya’da özel bir alaka yaratmıştır” diye konuştu.

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