Kenya'nın başkenti Nairobi'de otele saldırı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Saldırıyı radikal İslamcı Eş Şebab örgütünün üstlendiğini duyuran Reuters'ın bir morg çalışanından aktardığına göre, olayda biri İngiltere, biri ABD vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi öldü.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde 'DusitD2' adlı otelde patlama meydana geldi, ardından silahlı çatışma çıktı. Bölgeye sevk edilen asker ve polis tarafından otelin tahliye işleminin devam ettiği belirtiliyor.

Reuters: Biri İngiliz, biri Amerikan 15 ölü

Reuters, Nairobi'deki olayda yaralananların götürüldüğü hastanede çalışan bir morg çalışanının cesetlerin üzerinden çıkan belgelere dayanarak verdiği bilgilere göre biri İngiltere biri ABD vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırının 11 saattir devam ettiğini aktaran bir acil durum yetkilisi ise, otelin içerisinde rehin kalan çok sayıda yaralı sivilin bulunduğunu bildirdi.

“Olayın terör saldırısı olduğundan şüpheleniyoruz”

Polis müdürü Joseph Bionnet yaptığı açıklamada, terör saldırısından şüphelendiklerini belirtti.

Bionnet, "Kimliği belirsiz bir grup silahlı saldırgan Dusit kompleksine saldırı gerçekleştirdi. Olayın terör saldırısı olabileceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Otel kompleksinin içerisinde halen silahlı saldırganların olabileceğini belirten Bionnet, polisin operasyona devam ettiği bilgisini paylaştı.

Saldırı sürüyor

Polis müdürü Boinnet, saldırının, otelin etrafındaki arabaların arasında bir patlama ile başladığını ve daha sonra binaya giren intihar bombacısının eylemleriyle devam ettiğini belirtti.

Polisin, saldırganların hedef aldığı ‘Dusit D2' adlı otel kompleksi içerisindeki otel binasının 7 katından 6'sini kontrol altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

'Binadan 4 ceset çıkarıldı' iddiası

Olay yerindeki bir Reuters muhabiri, polis müdürünün ayrı bir yerde konuştuğu sırada yoğun silah sesi duyulduğunu aktardı. Ayrıca, Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre, olay sırasında bölgede bulunan tanıklarından bazılarının saldırının gerçekleştiği otel binasından 4 adet ceset çıkarıldığını gördükleri iddia edildi.

Saldırı sırasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ölü ve yaralı sayısına dair çeşitli kaynaklardan değişik rakamlar gelmeye devam ediyor. The Star'da yer alan bir habere göre ise saldırı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükselmiş durumda.

Saldırının yaşandığı binanın yanında çalışan bir kadın Reuters'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tam silah seslerini duymuştum ki, binadan dışarı elleri yukarda bir şekilde çıkan ve hayatını kurtarmak için o bölgede bulunan bir banka binasına giren insanları gördüm."

Saldırıyı Eş Şebab üstlendi

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki saldırıdan sorumlu olduklarını iddia ettiği aktarıldı.

Eş Şebab örgütünün askeri operasyon sözcüsü Abdias Abu Musab yaptığı açıklamada, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Saldırılarımız devam ediyor. Daha sonra detayları vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

Somali'de etkili olan terör örgütü Eş Şebab, 2013 yılında Westgate alışveriş merkezine saldırmış, dört gün süren katliamda 72 insan hayatını kaybetmişti. 2015'te ise bu kez Somali sınırındaki Garissa Üniversitesi hedef alındı ve teröristler 148 insanı öldürdü.

Ülkedeki en kanlı saldırının tarihi ise, 1998. El Kaide terör örgütünün Nairobi'deki ABD Büyükelçiliği'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırı 224 kişinin ölümüne yol açtı, şehri cehenneme çeviren patlamada binlerce insan da yaralanmıştı.





