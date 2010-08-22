-KENYALI RUDISHA'DAN DÜNYA REKORU BERLİN (A.A) - 22.08.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenen ISTAF yarışlarında Kenyalı atlet David Rudisha 800 metre erkekler yarışında 1.41.09 ile dünya rekoru kırdı. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, Rudisha, Danimarka'lı atlet Wilson Kepketer'in 13 yıl önceki rekorunu kırdı. Rudisha'nın bu yıl içindeki en iyi derecesi bugüne kadar 1.41.51'di. Güney Afrika'lı atlet Caster Semenya da 800 metre bayanlar yarışını 1.59.90 ile kazandı.