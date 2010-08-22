T24 LogoT24 Logo
Spor

KENYALI RUDISHA'DAN DÜNYA REKORU BERLİN (A.A)

22 Ağustos 2010 20:32

-KENYALI RUDISHA'DAN DÜNYA REKORU BERLİN (A.A) - 22.08.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenen ISTAF yarışlarında Kenyalı atlet David Rudisha 800 metre erkekler yarışında 1.41.09 ile dünya rekoru kırdı. Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda, Rudisha, Danimarka'lı atlet Wilson Kepketer'in 13 yıl önceki rekorunu kırdı. Rudisha'nın bu yıl içindeki en iyi derecesi bugüne kadar 1.41.51'di. Güney Afrika'lı atlet Caster Semenya da 800 metre bayanlar yarışını 1.59.90 ile kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24