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Dünya

Kenya'dan Sudan Devlet Başkanı için tutuklama emri NAİROBİ (A.A)

28 Kasım 2011 19:01

-Kenya'dan Sudan Devlet Başkanı için tutuklama emri NAİROBİ (A.A) - 28.11.2011 - Kenya'da bir mahkeme, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında tutuklama emri çıkarttı.  Mahkemenin, Beşir'in bir kez daha Kenya'yı ziyaret etmesi halinde hükümetin Sudan Devlet Başkanı'nı tutuklayarak, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etmesi emri verdiği bildirildi.     Yüksek Mahkeme üyesi Nicholas Ombija, Kenya'nın insan haklarına saygısını göstermek için Beşir'i tutuklaması gerektiğini söyledi.  Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun Kenya'daki şubesi, geçen yıl Beşir'in Nairobi'yi ziyaret etmesi ve hükümetin kendisini tutuklamaması üzerine mahkemeye gitmişti.  

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