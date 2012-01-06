-Kenya'dan Eşşebab kampına hava saldırısı NAİOBİ (A.A) - 06.01.2012 - Kenya savaş uçaklarının Somali'nin güneyindeki bir Eşşebab kampına bombardıman düzenlediği, 50 militanın öldüğü bildirildi. Kenya ordu sözcüsü Emmanuel Çırçır, Kenya birliklerinin bu hafta ele geçirdiği Fafadun ve Elade kasabalarındaki askerlerine saldırı hazırlığında olduğu sanılan militanların hedef alındığı bombardımanda 60 militanın da yaralandığını belirtti. Çırçır, bunun Eşşebab'a verdirilen en büyük kayıplardan olduğunu söyledi. Kenya askerleri, Somali'de faaliyet gösteren Eşşebab militanlarının saldırılarının sınır ötesine geçmesinin ardından ekim ayında Somali'ye girmişti. Bu arada, Eşşebab, Kenya'nın hava saldırısını doğruladı.