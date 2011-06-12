-KENYADAKİ TRABZONSPOR İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Kenya'da mobilya üretimi için 2 yıl önce fabrika kuran Akbaş Dış Ticaret Limited Şirketi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kenya'da Trabzonspor'un renklerini taşıyan ''Afro Trabzonspor'' futbol takımı kurarak lige kaydetti. Akbaş Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akbaş, Kenya'da mobilya üretimi üzerine yatırımları olduğunu, bu esnada Trabzonlu olan ve Trabzonspor ile çok yakından ilgilenen, oradaki şirketlerinde üretim müdürü olarak görev yapan Ercan Şen'in orada bir takımı sürekli izlediğini ve takımla diyaloğun böyle geliştiğini belirtti. Nairobi'de amatör ligde oynayan Gladyatör isimli takımdan bir teklif gelmesi üzerine bu değerlendirdiklerini ve takımın ismini ''Afro Trabzonspor'' olarak değiştirdiğini ifade eden Akbaş, ''Bunlar lige kayıtlı değildi, bir mahalle takımı gibiydi. Biz bunu biraz geliştirdik, oradaki mevcut takımı Afro Trabzonspor olarak kurduk ve Kenya Lig'ine kaydoldu. Kenya'da amatör ligde oynuyor. Bu takım Trabzonspor'un renklerini taşıyor'' dedi. Takımın lige kaydolması için gerekli olan mali desteği şirketlerinin karşıladığını söyleyen Akbaş, takıma forma, top desteği sağladıklarını ve altyapıda gerekli olan bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti. Daha sonra takımın çalışmaya başladığını, orada çok iyi yetişmiş futbolcular olduğunu gördüklerini söyleyen Akbaş, ''Bu takımda oynayan çocukların en büyük arzusu bir gün Trabzonspor'da oynayabilmek'' diye konuştu. Akbaş, bu tarz sosyal çalışmaların iş hayatına faydalı olacağını düşündüklerini, olaya sosyal boyutuyla yaklaştıklarını belirten Erdoğan Akbaş, ''Trabzonspor bu takımla ilgilenirse, buraya biraz altyapı desteği gönderirse buradan işe yarayacak adamlar çıkabilir'' şeklinde konuştu.