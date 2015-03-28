Kenya'da yolsuzluk suçlamaları 4 bakanı görevinden etti

Kenya'da yolsuzluk suçlamalarında adı geçen dört bakan kendi istekleriyle geçici olarak görevlerini bıraktı. Ayrıca altı bakan yardımcısı ile bir büyükelçi de görevlerinden çekildi.

Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manoah Esipisu, cuma günü Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'ya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun sunduğu yolsuzluk raporunda adı geçen bakanlar, bakan yardımcıları ve büyükelçinin görevlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Sözcü Esipisu, Devlet Başkanı Kenyatta'nın komisyonun soruşturmasına olanak vermesi için bakanların kendi istekleriyle görevden çekilmesini talep ettiğini belirtti. Esipisu, bakanların yerine vekil atandığını ifade etti.

Dört bakan arasında yer alan Tarım Bakanı Felix Koskei, endisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle soruşturma süresince görevinde olmayacağını açıkladı. Hakkındaki suçlamalara dair bilgisi olmadığını söyleyen Koskei, komisyona giderek suçlamaların niteliğini öğreneceğini ve yazılı ifade vereceğini dile getirdi.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta, cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu, kimsenin dokunulmaz olmadığını söylemişti.