T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya'da yolsuzluk suçlamaları 4 bakanı görevinden etti

Kenya'da adı yolsuzluğa karışan 4 bakan, 6 bakan yardımcısı ve 1 büyükelçi görevden çekildi

28 Mart 2015 22:29

Kenya'da yolsuzluk suçlamalarında adı geçen dört bakan kendi istekleriyle geçici olarak görevlerini bıraktı. Ayrıca altı bakan yardımcısı ile bir büyükelçi de görevlerinden çekildi.

Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manoah Esipisu, cuma günü Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'ya Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun sunduğu yolsuzluk raporunda adı geçen bakanlar, bakan yardımcıları ve büyükelçinin görevlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Sözcü Esipisu, Devlet Başkanı Kenyatta'nın komisyonun soruşturmasına olanak vermesi için bakanların kendi istekleriyle görevden çekilmesini talep ettiğini belirtti. Esipisu, bakanların yerine vekil atandığını ifade etti.

Dört bakan arasında yer alan Tarım Bakanı Felix Koskei, endisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle soruşturma süresince görevinde olmayacağını açıkladı. Hakkındaki suçlamalara dair bilgisi olmadığını söyleyen Koskei, komisyona giderek suçlamaların niteliğini öğreneceğini ve yazılı ifade vereceğini dile getirdi.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta, cuma günü parlamentoda yaptığı konuşmada, yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu, kimsenin dokunulmaz olmadığını söylemişti.

ETİKETLER

kenyayolsuzlukbakanistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24