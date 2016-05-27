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Dünya

Kenya'da asfalt yolu temiz tutmak için eşeklere bez bağlanacak

Kent merkezinde eşek arabaları yaygın olarak kullanılıyor

27 Mayıs 2016 22:32

Kenya'nın kuzeydoğusundaki Wajir kentinde, yeni yapılan asfalt yolu temiz tutmak için eşeklere bez bağlanacak.

Belediyeden eşek arabası sahiplerine gönderilen yazıda, bez bağlanmayan eşeklerin yolu kullanamayacağı belirtildi.

Wajir'deki BBC muhabiri Abdullahi Yusuf Osman, kentte ilk kez kez asfalt yol yapıldığını belirtiyor.

Muhabirimiz, eşek sahiplerinin yasağa uyduğunu ve sosyal medyada bezin nasıl bağlanacağı konusunda tavsiyeler paylaştığını aktarıyor.

Kent merkezinde eşek arabaları yaygın olarak kullanılıyor.

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