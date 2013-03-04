Kenya'da tarihi seçim

Kenyalılar ülke tarihinin en önemlisi olarak görülen seçimlerde oy kullanmaya başladı.

Bu, 2007 seçimlerinde yaşanan şiddet olaylarını engellemeyi hedefleyen yeni anayasa uyarınca yapılan ilk seçim.

2007 yılında karşıt grupların seçim sonuçlarını protesto etmesinin ardından başlayan olaylarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede sükunet çağrılarına rağmen, Mombasa yakınında yaşanan çatışmalarda iki polis görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer bir çetenin erken saatlerde Changamwe bölgesinde polise saldırdığını söyledi.

Kenyalılar bu seçimlerde Cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve senatörlerin yanısıra vali ve ilçe temsilcilerini belirleyecek.

Ancak Nairobi'de bulunan BBC muhabiri Gabriel Gatehouse tüm gözlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğunu söylüyor.

Sekiz cumhurbaşkanı adayı var ancak asıl yarış Başbakan Raila Odinga ve Başbakan Yardımcısı Uhuru Kenyatta arasında yaşanacak.

Kenya'nın kurucusu Jomo Kenyatta'nın oğlu Kenyatta, beş yıl önce yaşanan şiddetteki rolü nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kenyatta'nın rakibi William Ruto da mahkemede yargılanacak. Her iki aday da suçlamaları reddediyor.

Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Mwai Kibaki Kenyalıları barışçıl bir şekilde oy kullanmaya ve seçimi kaybedenleri durumu kabullenmeye çağırdı. Adaylar da sonuçlara saygı duyacaklarını söyledi ve destekçilerini şiddetten uzak durmaya çağırdı.

Kenya'da din adamları da Pazar günü barış vaazları verdi. Ancak polis yetkilileri Nairobi ve diğer yerlerde kaos yaratma amaçlı girişimler olduğunu ve herhangi bir şiddet olayının hoşgörüyle karşılanmayacağını söyledi.

2007 seçimlerinde farklı etnik kökenlerden olan adayların sonucu kabul etmemesi üzerine her iki tarafın destekçileri silahlara sarılmıştı.

Odinga daha sonra barış anlaşması sonucu kurulan ulusal birlik hükümetinde yer aldı.

Ülkede güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Ülke genelinde oy kullanılacak yerlerde yaklaşık 99,000 polis görevlisi görevlendirildi.

Oy kullanma Türkiye saatiyle saban saat 5.00'de başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının kazanabilmeleri için daha önceki seçimlerde olduğu gibi sadece kendi etnik gruplarından değil ülke çapında destek bulmaları gerekiyor.

Resmi sonuçlar 11 Mart'ta açıklanacak. Hiçbir adayın oyların yarısından çoğunu alamaması durumunda 11 Nisan'da seçimler tekrarlanacak.