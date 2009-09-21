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Dünya

Kenya'da 'su çatışması': 32 ölü

Kenya'da su mücedelesi nedeniyle çıkan çatışmalarda bir haftada 32 kişi ölürken, ülkenin 1 aylık yiyecek stoğu kaldığı açıklandı.

21 Eylül 2009 03:00

Kenya, son yılların en kurak yılını yaşıyor. Su ve gıda için büyük bir mücadelenin yaşandığı ülkede, bu yüzden çıkan çatışmalarda son bir haftada 32 kişi öldü.

Doğu Afrika, son yılların en büyük kuraklığıyla karşı karşıya bulunuyor. Kuraklığın en çok etkilediği ülkelerin başında Kenya geliyor.

Ülkedeki su mücadelesi yüzünden çıkan çatışmalarda şimdiden 32 kişi hayatını kaybetti.

Milyonlarca kişiyse kuraklığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

On iki yılda yok denecek kadar az yağış alan Kenya'da kuyu ve diğer su kaynakları büyük ölçüde kurudu.

Kenya'nın 1 aylık yiyecek stoğu kaldı

Yardım kuruluşları ülkenin bir aylık gıda stoğu kaldığı uyarısında bulunuyor. Ülkedeki kuraklık hayvanların da sürüler halinde de telef olmasına sebep oluyor.

Yetkililer, ölmek üzere olan hayvanların mezbahalara gönderilerek değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor. En azından halkın bir bölümünün karnını bu uygulamayla doyurmayı hedefliyor. Ancak hayvanların aşırı zayıf olmasından dolayı bu pek de mümkün değil.

Kenya'nın benzersiz doğal yaşamı da kuraklığın tehdidi altında.

100 kadar filin, açlıktan öldüğü veya gıda bulmakta zorlanan halk tarafından avlandığı bildiriliyor.

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