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Dünya

Kenya'da plastik poşet yasağı tartışması

Nairobi, 1 Eylül, (DHA) - Kenya'da bu hafta başında başlatılan alışverişlerde plastik poşet kullanım yasağı ardından ülkede tartışmalar sürüyor

01 Eylül 2017 12:55

Nairobi, 1 Eylül, (DHA) - Kenya\'da bu hafta başında başlatılan alışverişlerde plastik poşet kullanım yasağı ardından ülkede tartışmalar sürüyor. Halk Polisin  Plastik poşet kullananları tutuklamakla tehdit edip Rüşvet almasından şikayetçi. Kenya\'da özellikle kırsal alanda düzenli bir çöp toplama servisi olmadığından ülke genelinde ağaç dalları, yol kenarlarındaki çalılar ve kurumuş dere yatakları plastik poşet ve atıklarla kaplı. Yaşanan bu çevre tehdidini önlemek için plastik poşet kullanımı ülke genelinde yasaklandı. Ancak bu karar beraberinde bir çok sorunu da getirdi. Polisin bir çok alışveriş merkezinde plastik poşet baskınları yaparak kullananları tutuklaması yada iş yeri sahiplerini ve alışveriş yapanları tutuklamakla tehdit edip rüşvet aldıkları yönündeki şikayetler  hükümeti harekete geçirdi. Kenya çevre bakanlığı bu yasak nedeniyle Polisin kimseyi tutuklayamayacağı  konusunda uyarıda bulundu. Ancak yasağa rağmen kullanmaya devam eden işyerleri hakkında ağır para cezaları öngörülüyor.

Özellikle kasaplar ve sebze  meyve satıcıları market sahipleri yasağın kendilerini çok zorladığını çevreyi korumak adına alınan bu kararı desteklemekle birlikte alternatif paketleme malzemesi temin edilemediği için büyük sıkıntıda olduklarını ifade ediyorlar.

Market ve alışveriş merkezlerinde sarı post zarfı şimdilik en fazla kullanılan paketleme malzemesi ancak ebatları küçük ve çok dayanıklı olmaması nedeniyle alışverişlerde sorun yaşatıyor. Ülkede bu yasakla ilgili tutuklamalar ve rüşvet iddiaları yasakla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Görüntü Dökümü:

Poşet ve plastik atıkların yarattığı kirlilik detayları

Ağaç dalları ve sokaklardaki siyah poşetler

Kanya çarşı detayları

Markette zarfa konulan alışveriş detayı

Market sahibi röportaj

Manav alışveriş detayları

Devriye gezen Polis

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