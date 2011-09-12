-Kenya'da ölü sayısı 120'ye çıktı NAIROBI (A.A) - 12.09.2011 - Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir gecekondu semtindeki yangının ardından petrol boru hattında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Polis ve belediye yetkilileri, şimdiye kadar 120 cesedin sayıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydettiler. Boru hattından benzin almaya çalışan insanlar arasında kadınlar ve çocukları da bulunduğu belirtildi. Yetkililer önceki açıklamalarında ölü sayısının 100 civarında olduğunu bildirmişlerdi.