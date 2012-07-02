T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya'da kiliselere saldırı: 15 ölü

Yerel Polis yetkilisi Philip Ndolo, kentte iki kiliseye, el bombası atılarak ve ateş açılarak saldırıldığını belirtti

02 Temmuz 2012 11:42

Kenya’nın Somali sınırına bulunan Garissa şehrindeki kiliselere düzenlenen saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel Polis yetkilisi Philip Ndolo, kentte iki kiliseye, el bombası atılarak ve ateş açılarak saldırıldığını belirtti.

El-Şebab militanlarını yakalamak için Somali’ye asker göndermesinden beri Kenya'nın sınır bölgesinde gerilim tırmanmaktaydı.

Geçen Ekim ayında asker göndermeye başlayan Kenya, bunun El-Şebab’ın yaptığını iddia ettiği adam kaçırma ve başka şiddet olaylarını azaltmak için olduğunu açıklamıştı. Operasyonların başlamasından beri Kenya’da artan bombalama olaylarından da El-Şebab sorumlu tutulmuştu. Örgüt ise Kenya’da herhangi bir saldırıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan BBC muhabiri Kevin Mwachiro, kiliselere düzenlenen saldırıları hiçbir grubun henüz üslenmediğini, ama El-Şebab’ın bundan da sorumlu tutulacağını söylüyor.

AFP Haber ajansı, Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi’nin de Pazar günü gerçekleştirilen saldırıları kınadığını ve “her ibadet mekânına saygı duyulmalı” açıklaması yaptığını aktarıyor. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

Kenyakilisesaldırıölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24