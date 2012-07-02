Kenya'da kiliselere saldırı: 15 ölü

Kenya’nın Somali sınırına bulunan Garissa şehrindeki kiliselere düzenlenen saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel Polis yetkilisi Philip Ndolo, kentte iki kiliseye, el bombası atılarak ve ateş açılarak saldırıldığını belirtti.

El-Şebab militanlarını yakalamak için Somali’ye asker göndermesinden beri Kenya'nın sınır bölgesinde gerilim tırmanmaktaydı.

Geçen Ekim ayında asker göndermeye başlayan Kenya, bunun El-Şebab’ın yaptığını iddia ettiği adam kaçırma ve başka şiddet olaylarını azaltmak için olduğunu açıklamıştı. Operasyonların başlamasından beri Kenya’da artan bombalama olaylarından da El-Şebab sorumlu tutulmuştu. Örgüt ise Kenya’da herhangi bir saldırıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan BBC muhabiri Kevin Mwachiro, kiliselere düzenlenen saldırıları hiçbir grubun henüz üslenmediğini, ama El-Şebab’ın bundan da sorumlu tutulacağını söylüyor.

AFP Haber ajansı, Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi’nin de Pazar günü gerçekleştirilen saldırıları kınadığını ve “her ibadet mekânına saygı duyulmalı” açıklaması yaptığını aktarıyor. (BBC Türkçe)