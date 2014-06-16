Kenya'da kanlı saldırı

Kenya'nın Mpeketoni kentinde İslamcı militanların otellere ve polis merkezine saldırması sonucu en az 48 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kenya komşusu Somali'de Eş-Şabab militanlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlara 2001 yılından beri yardım etmesi yüzünden örgütün saldırılarına hedef oldu.

Görgü tanıkları silah seslerinin saatler boyunca sürdüğünü ve bazı binalarda yangın görüldüğünü belirtiyor. Saldırılar Kenya'nın önemli turizm merkezi Lamu adasının yakınlarında Kenyalıların bir Dünya Kupası maçını seyrettiği sırada yerel saat ile 20.30'da gerçekleşti.

Kenyalı Polis yetkilisi Hamaton Mwaliko Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada saldırganların polis merkezine saldırdıktan sonra birkaç oteli ateşe verdiğini söyledi.