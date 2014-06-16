T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya'da kanlı saldırı

Kenya’da İslamcı militanların düzenlediği saldırı sonucu en az 48 kişi öldü

16 Haziran 2014 15:19

Kenya'nın Mpeketoni kentinde İslamcı militanların otellere ve polis merkezine saldırması sonucu en az 48 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Kenya komşusu Somali'de Eş-Şabab militanlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlara 2001 yılından beri yardım etmesi yüzünden örgütün saldırılarına hedef oldu.

Görgü tanıkları silah seslerinin saatler boyunca sürdüğünü ve bazı binalarda yangın görüldüğünü belirtiyor. Saldırılar Kenya'nın önemli turizm merkezi Lamu adasının yakınlarında Kenyalıların bir Dünya Kupası maçını seyrettiği sırada yerel saat ile 20.30'da gerçekleşti.

Kenyalı Polis yetkilisi Hamaton Mwaliko Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada saldırganların polis merkezine saldırdıktan sonra birkaç oteli ateşe verdiğini söyledi.

ETİKETLER

somalikenyasaldırıafrikaislamcı militanlar48 ölüterörterör saldırısıpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24