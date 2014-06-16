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Dünya
Deutsche Welle

Kenya'da kanlı saldırı

Kenya'nın Mpeketoni kentinde düzenlenen bir dizi silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.

16 Haziran 2014 13:01


Kenya hükümet yetkililerinden verilen bilgiye göre, minibüslerle kente giren 50 kadar silahlı kişi, Dünya Kupası maçlarını izlemek üzere kafeterya ve barlarda toplananlara ateş açtı.

Polis merkezi ve bir bankaya kurşun yağdıran saldırganlar, iki oteli de ateşe verdi. Kenya hükümet yetkilisi saldırıdan El Şebap örgütünü sorumlu tuttu. AFP Ajansı olayda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 26 olduğunu bildirdi.

Kenya, 2012 yılından bu yana İslamcı teröristler tarafından düzenlenen kanlı eylemlerle gündeme geliyor.

Kenya Ordusu, 2012'den beri Somali'de Afrika Birliği adına El Kaide bağlantılı El Şebap örgütüne yönelik operasyonlar düzenliyor.

Nairobi'nin önde gelen alışveriş merkezlerinden birinde El Şebap militanları tarafından düzenlenen saldırıda 67 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Kenya MpeketoniDünya KupasıAjansıOrdusuSomali Afrika Birliği KaideDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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