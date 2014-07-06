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Dünya
Deutsche Welle

Kenya'da çifte saldırı

Kenya'nın kıyı bölgesinde hafta sonunda meydana gelen iki saldırıda en az 15 kişinin öldüğü bildirildi.

06 Temmuz 2014 17:00


Kenyalı emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, saldırganlar cumartesi gecesi turistik Lamu Adası yakınlarındaki Hindi'de evleri ateşe vererek dokuz kişinin ölümüne neden oldu. Gamba kentinde ise bir polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, bunlardan dördünün gözaltında tutulan kişiler olduğu belirtildi.

Kenya'daki Kızılhaç yetkilileri de saldırılarda birçok kişinin yaralandığını, bir kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. Örgüt, Twitter sayfasında ölü sayısının en az 18 olduğunu belirtti.

Ülkenin turizm merkezi sahil bölgesinde haziran ayında da üç saldırı meydana gelmişti. Saldırılarda en az 65 kişi yaşamını yitirmişti. İlk saldırıyı Somali merkezli radikal İslamcı El Şebab örgütü üstlenmişti. Üçüncü saldırının da El Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Siad Barre iktidarının 1991'de devrilmesinden bu yana Somali'de iç savaş devam ediyor. El Şebab örgütü uzun yıllar ülkenin merkezi ve güneyindeki birçok bölgeyi kontrol altında tutmuş, ancak örgütün elindeki birçok kent geri alınmıştı. Örgüt komşu ülke Kenya'ya saldırılar düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KenyaLamu AdasıHindiKızılhaçTwitterSomaliBarreWelle Türkçe DW/dpa/AFP BW/HS

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