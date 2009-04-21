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Dünya

Kenya'da çatışma: 24 kişi öldü

21 Nisan 2009 12:26

Kenya'nın Karatina kentinde, yasaklı Mungiki tarikatı üyeleriyle halk arasında çıkan çatışmalarda 24 kişi öldü.

Polis yetkilileri, ülkenin merkezindeki Karatina'da dün gece halkın, Mungiki tarikatı üyelerini kentten çıkarmak için küçük gruplar halinde toplandığını söylediler.

Polis sözcüsü Eric Kiraithe, bu grupların tarikat üyelerine saldırdığını ve taş ile bıçakların kullanıldığı çatışmalarda 24 kişinin öldüğünü belirtti. Kiraithe, "Ölenlerin kaçının Mungiki tarikatından olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

Kikuyu kabilesine bağlı Mungiki tarikatı, siyasi bağları olan bir suç örgütü olduğu gerekçesiyle 2002'de yasaklanmıştı.

Polis, bölgede işlenen çok sayıda cinayetin arkasında Mungiki tarikatının olduğunu düşünüyor.

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