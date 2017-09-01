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Dünya

Kenya'da başkanlık seçimleri iptal edildi: Usulsüzlük var!

Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimleri 60 gün içinde tekrarlanacak

01 Eylül 2017 17:55

Kenya'da Yüksek Mahkeme Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler yüzünden 60 gün içinde tekrar bir seçim düzenlenmesine hükmetti.

Ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimini Uhuru Kenyatta'nın kazandığı açıklanmıştı. 2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Kenyatta, yüzde 54,3 oy alırken en yakın rakibi Raila Odinga'nın yüzde 44,7 oy aldığı belirtilmişti.

Ancak Odinga, Devlet Başkanı Kenyatta'yı açık farkla önde gösteren sonuçları kabul etmediğini söyleyerek sonuçlara itiraz etmişti.

Yüksek Mahkeme'nin başında olan David Maraga, "8 Ağustos'taki seçimler anayasa ve ilgili yasalar ile uyumlu bir şekilde yapılmamıştır, sonuçlar geçersiz ve hükümsüzdür, iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Seçimlerin 60 gün içinde yeniden düzenlenmesi gerektiği aktarıldı.

Seçimlerden sonra Kenyatta zaferini ilan etmişti.

"Sonuçlar tutanaklarla desteklenmiyor"

Odinga, sonuçların "hileli" olduğunu çünkü yetkililerin bu sonuçları destekleyen belgeleri sunamadıklarını belirtmişti.

Muhalefet internetten yayımlanan sonuçları, oyların sandık başlarında kayda geçirildiği tutanaklarla desteklenmediği için hileli olduğunu öne sürüyordu.

Muhalefet lideri Oding, seçimlere itiraz eden dilekçesini verirken

Odinga, "Bu rakamlar uydurma, bunlar hileli" demişti.

Odinga, bu sonuçların bir bilgisayar hilesiyle üretildiğini ve seçmenin iradesini yansıtmadığını kaydetti ve "Kendi görevlilerimizden gelen bilgilerle elde ettiğimiz sonuç bizi açık farkla önde gösteriyor" diye konuştu.

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