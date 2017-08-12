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Dünya

Kenya'da başkanlık seçimini Kenyatta kazandı; muhalifler seçim sonucunu tanımıyor

Başkanlık seçimi için Kenyatta, seçimin "özgür, adil ve güvenilir" olduğunu söyledi

12 Ağustos 2017 04:40

Kenya'daki seçim kurulu, salı günü düzenlenen başkanlık seçiminin galibini Uhuru Kenyatta olarak açıkladı. 2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Kenyatta, yüzde 54.3 oy alırken en yakın rakibi Raila Odinga yüzde 44,7'de kaldı. Fakat muhalifler seçim sonucunu tanımıyor.

Kenya'daki seçim kurulu, salı günü düzenlenen başkanlık seçiminin galibini Uhuru Kenyatta olarak açıkladı.

2013'ten beri devlet başkanlığını yürüten Kenyatta, yüzde 54.3 oy alırken en yakın rakibi Raila Odinga yüzde 44,7'de kaldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Kenyatta bir "birlik" çağrısında bulundu ve muhaliflerine seslendi:

"Size elimi uzatıyorum… Hepimiz aynı cumhuriyetin vatandaşlarıyız."

Muhalifler sonucu reddederek seçim sürecinin "maskaralık" olduğunu öne sürse de uluslararası gözlemciler Kenyatta'nın zaferinin geçerli olduğunu kabul etti.

Uhuru Kenyatta, seçimin "özgür, adil ve güvenilir" olduğunu söyledi.

Gözlemciler, 10 yıl önceki tartışmalı seçimde olduğu gibi çatışmaların yaşanmasından endişeleniyordu. O dönemki çatışmalarda bin 100 Kenyalı ölmüş, 600 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

BBC News'in Kenya'nın başkenti Nairobi'deki muhabiri Dickens Olewe, Raila Odinga'nın başkanlık yarışını kazanmak için verdiği dördüncü ve muhtemelen sonuncu mücadelenin de sonuçsuz kaldığını söylüyor:

"Anketler çok çekişmeli bir yarış olacağını gösteriyordu, ama yanıldılar. Odinga'yı destekleyen ittifakın oyları Kenyatta'nın yeniden seçilmesini önleyecek seviyede değildi.

"Odinga seçim kampanyası boyunca kendini değişimin adayı olarak gösterdi, İncil'deki Yuşa olduğunu öne sürdü ve Kenyalıları vaat edilen topraklar olan Kenan Diyarı'na (Antik Filistin toprakları) götürme sözü verdi.

"Ülke çapında mitingler düzenleyip binlerce kişiyi sokağa çıkarsa da sonunda seçmenlerin çoğu kendisini seçmedi ve Kenyatta'nın ülkeye sunduğu dönüşüm vizyonunu tercih etti.

"Bu seçim aynı zamanda Kenyatta ve Odinga aileleri arasında kökü Kenya'nın bağımsızlığına kadar giden siyasi rekabetin kazananını belirlemiş oldu. Kazanan bir kere daha Kenyatta kampı."

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