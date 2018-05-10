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BBC Türkçe

Kenya'da baraj yıkıldı: En az 20 ölü

Kenya'da başkent Nairobi'nin kuzeybatısındaki Nakuru bölgesinde bir baraj, yoğun yağışlar sonucu yıkıldı ve büyük bir hasara neden oldu. En az 20 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de kayıplara karıştı.

10 Mayıs 2018 12:12

Kenya'da şiddetli yağmurun etkisiyle bir barajın yıkılması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayıplara karıştı.

Başkent Nairobi'nin kuzeybatısındaki Nakuru bölgesinde bulunan Patel Barajı'nın duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı ve baraj gölünün alt kısmında kalan evleri sürüklemeye başladı.

Kızılhaç Örgütü, şu ana dek 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede yaşayan yüzlerce kişi evsiz kalırken, iki bin kişi de hasar gören evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Görgü tanıkları, gece yağan yoğun yağmur sonrası barajdan büyük bir patlama sesi duyduklarını anlattı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Bölge sakinleri, yakınlarını bulamadıklarını söylüyor.

Patel Barajı, bölgedeki büyük bir tarım şirketinin mülkiyetindeki üç barajdan biri.

Bölgedeki yerel liderlerin, söz konusu şirketin bu barajları inşa etmek için izin alıp almadığını bulmaya çalışıyor. Tamamen dolan diğer iki barajın da kaygı yarattığı belirtiliyor.

Resmi istatistiklere göre, uzun süren kuraklık döneminden sonra üst üste gelen yoğun sağanak yağış nedeniyle Mart ayından bu yana 150'den fazla Kenyalı hayatını kaybetti.

220 binden fazla kişinin de evi yıkıldı

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