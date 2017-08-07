Kenya, yeni devlet başkanını seçecek

Doğu Afrika’nın en büyük ekonomisi Kenya’da 8 Ağustos tarihinde yapılacak devlet başkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesi ülkede sakin bir gün yaşandı. Başkent Nairobi sokaklarından herhangi bir olay olmazken 47 milyon nüfuslu ülkede 19 milyondan fazla yakın kişi oy kullanacak.

Seçimlerde uluslararası gözlemci olarak görev yapacak olan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, adayların seçimlerin barışçıl bir şekilde geçmesi için çaba sarf etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Seçimler sonunda elbette Kenyalılar bir tercihte bulunacak. Ancak oy verme sürecinin barışçıl bir şekilde geçmesi Kenya halkı ve liderlerine bağlı. Bizler seçimlerde gözlemci olarak görevliyiz ve insanlara bu konuda destek ve güven vermeye çalışacağız” dedi.

35 kayıtlı siyasi partinin bulunduğu ülkede toplam 8 aday yarışacak. Favori adaylar olarak gösterilen mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet lideri Raila Odinga arasında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor. Genel seçimlerdeyse bin 470 milletvekili, 258 senatör, 180 vali ve çok sayıda ilçe temsilcisi adayı olmak üzere 16 binden fazla kişi seçilmek üzere mücadele edecek.

2007’de muhalefet lideri Odinga’nın kaybettiği seçimlerde bazı şiddet olayları yaşanmış ve bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.