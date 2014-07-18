Kenya ve Yemen'e 'gitmeyin' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Bakanlıktan yapılan duyuruda, son dönemde Afrika boynuzu bölgesinde artan terör faaliyetlerinin dost Kenya Cumhuriyeti'ni de hedef almakta olduğunun üzüntüyle müşahade edildiği bildirildi.

Duyuruda, "Bu nedenle Kenya'da bulunan veya bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerine azami dikkati göstermeleri ve müteyakkız olmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bu bağlamda özellikle Somali, Güney Sudan ve Etyopya sınırlarına mücavir bölgeler ile sahil şeridine gidilmemesinde, ülke genelinde zaruri olmayan yolculuklardan imtina edilmesinde de yarar görüldüğü vurgulanarak, vatandaşlara Dışişleri Bakanlığı ile Nairobi Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığı bir diğer seyahat uyarısını ise Yemen'e yönelik yaptı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Yemen'de son günlerde çatışmaların şiddetlenmesi çerçevesinde, Yemen'de bulunan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri alarak, her koşulda müteyakkız bulunmaları, özellikle çatışma mahallerinden ve her türlü kalabalıktan uzak durmaları önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi.