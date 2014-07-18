T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kenya ve Yemen'e 'gitmeyin' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Kenya ve Yemen'e güvenlik nedenlerinden dolayı seyahat uyarısında bulundu

18 Temmuz 2014 00:57

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Bakanlıktan yapılan duyuruda, son dönemde Afrika boynuzu bölgesinde artan terör faaliyetlerinin dost Kenya Cumhuriyeti'ni de hedef almakta olduğunun üzüntüyle müşahade edildiği bildirildi.

Duyuruda, "Bu nedenle Kenya'da bulunan veya bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerine azami dikkati göstermeleri ve müteyakkız olmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bu bağlamda özellikle Somali, Güney Sudan ve Etyopya sınırlarına mücavir bölgeler ile sahil şeridine gidilmemesinde, ülke genelinde zaruri olmayan yolculuklardan imtina edilmesinde de yarar görüldüğü vurgulanarak, vatandaşlara Dışişleri Bakanlığı ile Nairobi Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığı bir diğer seyahat uyarısını ise Yemen'e yönelik yaptı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "Yemen'de son günlerde çatışmaların şiddetlenmesi çerçevesinde, Yemen'de bulunan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri alarak, her koşulda müteyakkız bulunmaları, özellikle çatışma mahallerinden ve her türlü kalabalıktan uzak durmaları önem taşımaktadır" ifadesine yer verildi.

 

ETİKETLER

dışişleriseyahat uyarısıyemenkenya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24