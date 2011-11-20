-Kenya Eşşabab kampını bombaladı NAİROBİ (A.A) - 20.11.2011 - Kenya savaş uçaklarının, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eşşabab örgütünün Somali'deki bir eğitim kampına saldırı düzenlediği bildirildi. Kenya ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Aşağı Juba bölgesindeki Badade kenti yakınlarında bulunan Eşşabab-El Kaide eğitim kampını bombaladığı belirtildi. Somali açıklarına demir atmış donanma gemilerinin de destek verdiği operasyon sırasında çok sayıda yabancı teröristin de bulunduğu kampın yerle bir edildiği kaydedildi.