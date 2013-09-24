Kenya Dışişleri Bakanı: AVM'ye saldıranlar arasında ABD'liler de var

Kenya Dışişleri Bakanı Amina Mohamed, ülkenin başkenti Nairobi'de yaşanan ve 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan AVM saldırısına, daha önce de bu tip saldırılar gerçekleştiren bir İngiliz kadının dahil olduğunu iddia etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Mohamed, İngiliz militanın saldırıda "İki ya da üç" Amerikalı ile birlikte hareket ettiğini de ileri sürdü.

Gazete Kenya Dışişleri Bakan Mohamed'in yaptığı açıklamanın, İngiltere'de 2005 yılında yaşanan Londra saldırısını gerçekleştiren Jermaine Lindsay'in eşi Samantha Lewthwaite'nin, AVM saldırısına karıştığına dair spekülasyonları arttırdığını belirtti.

The Guardian, Lewthwaite'in doğu Afrika'da olduğunun bilindiğini ve Kenya'nın kıyı şeridinde yapılan bombalı saldırılar yüzünden ülkede arandığına da haberinde yer verdi.

Gazete Kenya otoritelerinin, üç gün süren AVM kuşatmasına karışan bütün militanların erkek olduğunu iddia ettiğini, ancak Dışişleri Bakanı Mohamed'in ABD'nin PBS kanalına verdiği söyleşide "Edindiğimiz bilgilere göre, saldırıya iki ya da üç Amerikalı dahil oldu. Ayrıca bu tip saldırıları pek çok kez gerçekleştiren bir kadın İngiliz'in de dahil olduğunu duydum" diye belirttiğini yazdı.

Söyleşide Mohamed, olaya karışan Amerikalıların 18-19 yaş aralığında, Somali ya da Arap kökenli olduklarını ve "Minesota ve bir başka bölgede" yaşadıklarını söyledi.

ABD'li yetkililer, AVM saldırısına Amerikalıların karışıp, karışmadıklarını araştırdıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, saldırganların "Kimlikleri ya da uyruklarına dair kesin kanıtların" bulunmadığını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Ben Rhodes ise, Amerikalıların saldırıya dahil oldukları ihtimaline değinerek, "El Şebab'dan gelen raporlarda bu bilgi yer alıyor. Ancak bu bilgileri araştırmak zorundayız. El Şebab'ı dikkatlice gözlemliyoruz ve örgütün Somali'ye gelmeleri için Amerikalıları toplama çabaları hakkında uzun zamandır endişeleniyorduk. Bu sorun, ABD hükümeti tarafından yakından izleniyordu ve önümüzdeki günlerde inceleyeceğimiz konu da bu olacak" dedi.