Kenya basınında Obama seferberliği







Obama'nın Cakarta'daki okulunda sevinç Obama'nın Cakarta'daki okulunda sevinç

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Standard'ın manşetinde Obama'nın Washington'da eşi Michelle ile birlikte milyonlar önünde yemin töreninde çekilmiş fotoğrafı yer alırken, "Sayın Başkan, sizinle gurur duyuyoruz" ifadesi kullanıldı, Obama'ya övgüler düzüldü.Obama'yı öven bir başka gazete, Nairobi Star'da da Kenyalıların Obama örneğinden esinlenmesinin gerekliliği vurgulandı ve "Kenyalılar, ileriye bakmak için Obama'dan esinlenmeli ve toplumumuzu nasıl değiştiririz sorusunu kendilerine sormalı" denildi.Ülkenin diğer önemli gazetelerinden Daily Nation ise, biraz temkinli bir tavır sergiledi ve Amerikan başkanının ve yönetimini bekleyen sıkıntıları hatırlattı.Daily Nation'daki haberde, "Dünyanın gözleri üzerindeyken göreve başlayan yeni Başkan'ın omuzlarına yüklenen çok büyük beklentilere" dikkat çekildi.Gazetedeki karikatürde de Barack Obama, çatlamakta olan bir dünyanin ağır yükünü zorlukla omuzlamaya çalışırken resmedildi, bununla birlikte Obama'nın selefi Bush'tan daha iyisini yapabileceğine işaret edildi.Kenyalı akrabaları olan Obama'nın babasının büyüdüğü köy olan Kogelo'nun yanı sıra başkent Nairobi'de onbinlerce kişi, "yeni Başkan"ın yemin törenini ve sonrasında yaptığı konuşmayı büyük ekranlardan izlemişti.Bu arada, Obama'nın Endonezya'nın başkenti Cakarta'ta okuduğu okuldaki sınıf arkadaşları, okulda toplanarak, Obama'nın başkanlığını kutladı.Başkentin merkezindeki Menteng mahallesinde bulunan Besuki İlkokulunda 1960'larda okuyan Obama'nın sınıf arkadaşlarıyla mevcut öğrencilerden oluşan 200 kişilik grup, o dönemde "Barry" diye çağrılan arkadaşlarının ABD'nin 44. başkanı olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Bugün milletvekili olan Dewi Asmara Oetojo, "Çocukluğumuzun bir parçası olan Barry'nin dünyanın en güçlü ulusulunun başkanı olmasından elbette gurur duyuyoruz" dedi ve Obama'nın çocukken de lider ruhlu olduğunu kaydetti.Okuldaki kutlamaya katılan ABD'nin Cakarta Büyükelçisi Cameron Hume da büyük tezahüratla karşılandı. Büyükelçi, Obama'yı Cakarta'da ağırlamak istediklerini, o zaman okulunu da ziyaret edebileceğini belirtti.Arkadaşlarının Barry diye çağırdıkları Obama 4 yıl, 6 yaşından 10 yaşına kadar Endonezya'da oturmuştu.