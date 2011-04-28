Kentsel Tasarım Merkezi Kanal İstanbul için 1 yıldır çalışıyor

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı çılgın projenin bilinmeyen detayları ortaya çıkıyor. Proje için Kentsel Tasarım Merkezi'ne 1 yıl önce talimat verildiği öğrenilirken, İMP Başkanı İbrahim Baz kısa süre önce Dolmabahçe'ye gelerek Başbakan Erdoğan'a proje ile ilgili brifing sundu.







Sabah'ın haberine göre çok gizli proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi'nin (İMP) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Baz'ın koordinatörlüğünde bir özel ekip tarafından yürütülüyor.

Ekipte çevre, orman, inşaat, harita ve jeoloji mühendisleriyle mimarlar bulunuyor. Büyük bir gizlilik içinde çalışan ekip, iki ay önce çalışmalarını tamamladı. Ardından projeyi başından beri takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile İMP Başkanı İbrahim Baz, Dolmabahçe'ye gelerek Başbakan Erdoğan'a proje ile ilgili brifing sundu. Kanalın güzergâhı Erdoğan'a 2 metre enindeki, 5 metre uzunluğundaki harita üzerinde üç boyutlu gösterildi.

Buna göre kanal, Evcik Plajı'ndan başlayarak Karacaköy, Ormanlı, Belgrat, Dağyenice, Çanakça, Kızılcaali, Gökçeli ve İnceğiz üzerinden Ortaköy Mahallesi'ne ulaşacak. Oradan Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi üzerinden Kıyıkent, Yalıkent, Denizkent ve Aykent Tatil sitelerinin içinden geçerek Marmara Denizi'ne ulaşacak.

Talimat 1 yıl önce verildi

Projeyle ilgili talimat, bir yıl önce Başbakan Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verildi. Topbaş da İbrahim Baz'a talimat verdi. Baz, bir yıldan fazla bir süredir çalışmayı büyük bir gizlilik içinde yürütüyor. Proje ile ilgili bilgi sızıntısı olmasın diye İMP'deki uzmanlar, 1/100.000 ölçekli haritaları internet bağlantısız bilgisayarlarda hazırladı. Baz ve ekibinin yaptığı 10 metrekarelik devasa harita sabaha karşı İMP'nin Tepebaşı'ndaki merkezinde tüm ekip tarafından detaylı bir şekilde incelenip tartışıldı, ilerleyen günlerde de Dolmabahçe'ye götürüldü.

Vadilerden geçilecek

Harita hazırlanmadan önce bölgede jeoloji mühendisleri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldı. Bölgenin yer yapısına uygun olarak kanalın, hem inşaat maliyetini hem de tahliye edilecek toprak miktarını azaltmak için dağlardan değil, vadilerden geçirilmesi tasarlandı.

Boğaz’dan daha kıvrımlı

Bazı yerlerde ormanların etrafını da dolaşacağı için kanalın, İstanbul Boğazı'ndan bile daha kıvrımlı olması bekleniyor. Terkos/Durusu ve Büyükçekmece göllerinin zarar görmemesi için kanalın göllere uygun uzaklıktaki bölgelerden açılması planlandı. Bu kapsamda İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en büyük su kaynağı olan Terkos Gölü'nün Kanal İstanbul'a karışıp kurumaması için güzergâh, gölün 40 kilometre ötesinden başlayacak.

İki ucuna büyük liman

Kanalın güzergâhı, bölgenin jeolojik yapısı, coğrafi ve çevresel koşullara göre belirlendi. Bölgenin çehresini de değiştirecek kanalın yapımı sırasında kanalın iki ucuna da büyük limanlar inşa edilecek. Ayrıca kanalın ortasına da gemilerin yük alıp boşaltması için küçük bir liman yapılacak.