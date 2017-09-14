Kentsel dönüşümle evleri yıkılacak mahalleli: 15 Temmuz'da direndik, karşılığında yuvalarımızdan oluyoruz!

Üsküdar Belediyesi'nin 26 Ağustos'ta tören eşliğinde gerçekleştirmek istediği Kirazlıtepe mahallesindeki kentsel dönüşüm projesine, ev sahipleri tepki gösteriyor. Yıkımı engellemek için protesto eden ve polis müdahalesiyle karşı karşıya kalan mahalleli hükümete tepki göstererek "Yıkım kararını Erdoğan verdi. Darbeye direndik, karşılığında evlerimizden oluyoruz” dedi.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberi aynen şöyle:

Darbe girişiminin yaşandığı gece darbecilere karşı Boğaziçi Köprüsü’ne çıkan Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi, kentsel dönüşüm adı altında yapılmak istenen yıkımın tedirginliğini yaşıyor. AKP’li belediyenin 26 Ağustos’ta tören eşliğinde gerçekleştirmek istediği yıkımı protesto eden ve polis saldırısına uğrayan Kirazlıtepeliler hükümete tepkili. 15 Temmuz’da darbeye karşı çıkmak için sokağa çıkan mahallede 1 kişi yaşamını yitirirken birçok kişi de yaralandı. Mahalledekiler, Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılan dönüşüm projesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Rant uğruna yıkılacak Kuledibi sokakta 30 senedir yaşayan 38 yaşındaki Selahattin İltem, “Kirazlıtepe’de büyüyen ve oturan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen seçim zamanlarında gelip, evlerimizin yıkılmayacağını, kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Ancak verdiği sözü tutmadı. Şu an hiç kimse evlerinin karşılığını alamıyor” dedi.



İltem, darbe girişimi gecesi Boğaz Köprüsü’ne giden ve öldürülmekten kıl payı kurtulan mahalle sakinlerinden biri. Yıkım günü mahalleliye saldıran polisin attığı plastik mermilerin izlerini hala vücudunda taşıyan İltem, “15 Temmuz’da Boğaz Köprüsü’nü terk etmememiz için bize yalvaran polisler, bugün mahallemize gelip bize plastik mermi sıkıp, çoluk, çocuk, bebek demeden herkesi gaza boğdu” diye konuştu.

Kirazlıtepe Sulukule olmayacak

55 yaşındaki Muhsin Görünmek 37 yıldır Kirazlıtepe’de. 994’te tapusunu alan Görünmek, sudan kanalizasyona, elektrikten asfalta devletin tek bir kuruş harcamadığını, mahallelinin her şeyi kendi imkânlarıyla yaptırdığını anlattı. TOKİ’nin 100 metrekareye bir daire teklif ettiğini dile getiren Görünmek, “Dört katlı binada 4 aile yaşıyoruz. Benim zaten 4 dairem var, senin bana vereceğin 1 daireyi ben ne yapayım? Maksat binaları depreme dayanıklı kılmaksa, o zaman yerinde dönüşüm yapıp, daire karşılığında daire versinler” dedi.



Bölgenin iddia edildiği gibi hazineye değil, kişiye ait özel mülkiyet olduğuna işaret eden Görünmek, birinci ve üçüncü köprülerin manzarasının göründüğü mahallenin peşkeş çekilmek istendiğini, Kirazlıtepe’nin Sulukule olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.



Bitlis’ten Kirazlıtepe’ye gelen soyismini vermeyen 28 yaşındaki Cemile, “10 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Kimse mahalleyi terk edip gitmek istemiyor ve elimizden geldiğince de gitmemek için direneceğiz” dedi. Dönüşüme karşı “Kirazlıtepe 7 parsel” isimli bir komisyon kurduklarını anlatan Seyfettin Görünmek, “Çamlıca camisi inşa edildikten sonra, Belediye Başkanı gelip mahallede 7 parselin acil dönüşüme girdiğini; kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyleyip sözünü tutmayınca, mahalleli olarak 30 kişiden oluşan bağımsız bir komisyon kurduk” dedi.

Yıkım kararı Saray’dan

Görünmek, yıkım kararının bizzat Erdoğan’ın talimatıyla verildiğini söyleyerek, “Yıkımın acil olduğu konusunda insanların ikna edilmesine yönelik bizzat Erdoğan tarafından belediye başkanına talimat verildi. Çevre Bakanı kimseyle anlaşmadan ‘Örnek Dönüşüm’ adı altında törenle yıkım yapmak istedi. O gün bakana mektup vermek isteyen mahalleli polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı” dedi.



16 mahallenin dönüşüme girdiğini, acil olarak da Kirazlıtepe’de 7 parselin dönüştürüldüğünü belirten Görünmek, “Bu dönüşümün sebebi deprem denilse de öyle değil. istanbul Büyükşehir Belediyesi’nde alınan kararla yeni yapılan Çamlıca camisinin siluetini bozdukları için 7 parselin dönüştürülmesi planlanıyor” diye konuştu. Rant uğruna darbe girişimi gecesi Boğaz Köprüsü’ne giden Kirazlıtepe Mahallesi sakinlerine evlerinin başlarına yıkılmak istediğine dikkat çeken Görünmek, mahallelerinin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.