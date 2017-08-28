Kentsel dönüşümdeki Mamak'ta kimyasal atık tehlikesi!

Ankara'da kentsel dönüşüme giren Mamak'ta 1577/1 Sokak’ta kimyasal atık tehlikesi baş gösteriyor. Sokağın inşaat halinde olmasını fırsat bilenler, gece yarısı kimyasal atıkları kaçak şekilde sokağa bırakıyor. Çocukların oyun alanı olarak kullandıkları alanlardaki kimyasal atıklarla ilgili hiçbir denetim yapılmıyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre bir taraftan konut inşaatlarının yükselmeye devam ettiği mahalleye atıklar özellikle gece yarısından sonra getiriliyor. Çocukların oyun alanına dönüşen ve atıkların bırakıldığı yıkıntılar bölgesinde herhangi bir koruyucu önlem alınmadığı gözleniyor. Üzerinde kimyevi madde üretiminde kullanıldığı yazan malzemeler herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan alanda güneşe ve dış tehlikelere açık vaziyette bulunuyor.

Belediye ekiplerinin temizlik için bile uğramadığı belirtilen bölgede atılan varillerin sokak hayvanalrını olumsuz yönde etkilediği, hatta bir kedinin öldürü bildirildi.