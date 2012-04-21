Kentsel dönüşümde tuzağa düşmeyin

TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Karaoğlu, kentte 2 milyon konutun dönüştürüleceğini söyledi. Vatandaşları uyaran Karaoğlu, “Master planını görmeden müteahhide evinizi vermeyin. Evinizin yerine okul veya cami yapılabilir” dedi.



Kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı ancak master planları henüz netlik kazanmadı.

Dönüşümde rol oynayan isimler, hak sahiplerini ve müteahhitleri master planı çıkmadan anlaşma yapılmaması konusunda uyardı.

Bugün gazetesine konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Ali Seydi Karaoğlu, master planı hazırlanmadan parsel ve ada bazında yapılacak dönüşümün ilerde telafisi imkansız riskler taşıyacağına dikkat çekti.

İstanbul'un cazip merkezlerinde müteahhitlerin vatandaşlara 130 metrekare daire için 150 metrekare verme vaadinde bulunduğunu kaydeden Karaoğlu, "Bunlar bu dönüşüm sürecini tıkayacak en önemli tuzaklar. Bu tuzaklara düşülmemeli. Mutlaka dönüşüm master planının hazırlanmasını beklemek gerekiyor. Master planı hazırlanmadan parsel ve ada bazında yapılacak dönüşüm ilerde telafisi imkansız riskler taşıyacak" dedi.

Kimsenin rant peşinde koşarak süreci tıkamaya hakkı olmadığının da altını çizen Karaoğlu, "İstanbul'da 3 milyon 600 bin konut var. Bunun 2 milyonu riskli ve dönüşmesi gereken bina stoku. Yüzde 100 imar artışı verilerek bu konutları dönüştürecek olursak, 2 milyon konut yapmamız lazım. Mevcut 2 milyon riskli konut sayısını ikiye katlayarak 4 milyon konut yaparsak, 2 milyon konutu kime satacağız. Sektör için en büyük tehlike bu" diye konuştu.