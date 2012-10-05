'Kentsel dönüşüm'de ilk kazma bugün vuruluyor

Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon binanın elden geçeceği, afet riski altındaki alanların dönüşümü, bugün 33 ildeki 150 kamu binasının yıkımıyla başlıyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van depreminden sonra ''İktidarı kaybetme pahasına yapacağız'' dediği kentsel dönüşüm, İstanbul Esenler'de vurulacak ilk kazmayla bugün resmen başlayacak.

Çalışmalar 33 kentte aynı anda başlayacak ve 6 bin 500 binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın aralarında bulunduğu 33 ilde, yıkılacak kamu binaları arasında, karargah, emniyet müdürlüğü hizmet binası, ilköğretim okulu, devlet ve kadın doğum hastanesi, sağlık ocağı ve lojmanlar yer alıyor.

Uygulamaya, ilk etapta İstanbul gibi birinci derece deprem kuşağında bulunan yerlerden başlanılacak.

Türkiye için dönüm noktası olacak kentsel dönüşümde ilk yıkımlar; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da yapılacak.

Yıkımlarda; patlayıcı, uzun erişimli yıkım makinesi, ekskavatör, kat eksiltme ve çekme halatı teknikleri kullanılacak.

Dönüşüm kapsamında en fazla yıkım, İstanbul'da yapılacak. Bugün gerçekleşecek törende; Yenilevent'te 33 daireli Milli Savunma Bakanlığı lojmanı, Sancaktepe'de 8 bin 110 metrekare MSB er pavyonu ve 90 metrekare su kulesi, Sarıgazi'de MSB'ye ait 276 daireli 23 binadan oluşan lojman, Maltepe'de MSB'ye ait 4 bin 536 metrekare er pavyonu ile Şakir Gürkan Sağlık Ocağı, Hadımköy'de MSB'ye ait 6 daireli lojman, 6 bin 480 metrekare er pavyonu, bin 810 metrekare karargah binası, Küçükyalı'da MSB'ye ait lojmanın 606 metrekarelik su deposu, 3 bin 872 metrekare KBRN Eğitim Taburu er pavyonu, Tuzla'da 824 metrekare subay ve astsubay yatma yeri, 50 metrekarelik su kulesi, Çatalca'da Binkılıç Sağlık Ocağı, Şişli'de Okmeydanı Hastanesi A ve P Blok lojmanları, Mecidiyeköy Aile Sağlığı Merkezi, Sultangazi'de Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Sarıyer'de İstinye Semt Polikliniği binası, Rumeli Feneri Aile Sağlık Merkezi, Kadıköy'de Semt Polis Hizmet Binası ve Fatih'te Vilayetler Semt Polikliniği'nin yıkımına başlanacak.



İstanbul dışındaki yıkımlar



Diğer illerde yıkılacak yerler arasında bulunan bazı binalar ise şöyle sıralanıyor:

''Ankara'da MSB lojmanı, Aydın'da Kadın Doğum Hastanesi ve Jandarma Karakolu Hizmet binası, Balıkesir'de 6. Ana Jet Üs Komutanlığı lojmanları, Bitlis Emniyet Ana Hizmet Binası, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanı, Bursa Çekirge Maliye lojmanları, Denizli 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Elazığ Jandarma Komando Bölük Komutanlığı hizmet binası, Hatay İl Tarım Müdürlüğü hizmet binası ve MSB misafirhanesi, İzmir Hava Teknik Okullar Komutanlığı lojmanları, Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Kırşehir Kadın Doğum Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Van İller Bankası Bölge Müdürlüğü hizmet binası.''